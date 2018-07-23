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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:13

KOSGEB’den işletmelere 300 bin kredi desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt İl Müdürlüğü, "2018 yılı makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteği Programı" kapsamında işletmelere 300 bin TL faizsiz kredi desteği sağlayacak.İlk...

KOSGEB'den işletmelere 300 bin kredi desteği
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt İl Müdürlüğü, "2018 yılı makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteği Programı" kapsamında işletmelere 300 bin TL faizsiz kredi desteği sağlayacak.

İlk 6 ay ödemesiz ve kalan üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 aylık faizsiz kredilerin işletmelerin yükünü azaltacağını aktaran KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, Siirtli işletmelere bu desteğin verildiğini aktardı. Erkılıç, "Veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla ‘2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’ hazırlanmıştır. Bahse konu Kredi Programı; İşletme Başına 300 bin TL kredi desteği, sıfır faizli ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak uygulanacaktır. Programdan yararlanmak isteyen işletmeler ’2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu’ şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvuracaktır. Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır" dedi.
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