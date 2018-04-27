Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine eğitim verildi

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ve Siirt Müftülüğü işbirliğinde Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine aile içi şiddetin önlenmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve cinsel istismarın önlenmesine yönelik yürütülen...

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ve Siirt Müftülüğü işbirliğinde Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine aile içi şiddetin önlenmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve cinsel istismarın önlenmesine yönelik yürütülen dokuz haftalık çalışma maratonunun sonuncusu vali konağında gerçekleşti

Toplantıya ev sahipliği yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, şehir merkezinde çeşitli Kur’an kurslarında görevli öğreticilere ve öğreticiler aracılığıyla öğrencilere yönelik aile içi şiddetin önlenmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve cinsel istismarın önlenmesine yönelik 9 hafta süren seminerler ve toplantıların uzman sosyolog ve psikologlar tarafından verildiğini dile getirdi. Aile içi şiddet ve cinsel istismarın önlenmesinde eğitimin önemine vurgu yapan Atik, “Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan kadın ve çocukların korunması amacıyla yaygın farkındalık çalışmalarının valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde verilen eğitimler ve düzenlenen seminerler ile toplumdaki kadınlarımız ve çocuklarımızın farkındalık kazanarak, sağlıklı kişilik gelişimleri desteklenmiştir” dedi.

Atik, sağlıklı birey ve sağlıklı toplum için her türlü eğitim çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.