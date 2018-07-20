Kurtalan Belediyesi çalışıyor

Alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı Siirt’in Kurtalan ilçesinde yeni yerler imara açılırken, halk temiz su ve modern asfaltta buluşturuluyor.

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay’ın çabaları sonucu geçen yıl tamamlanan alt yapı çalışmalarından sonra üst yapıya ağırlık verilen ilçede, yeni yapılan 4 bin metreküplük su deposu ile ilçenin su ihtiyacı giderilirken, en ücra mahallelere Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) yapılmaya başlandı. Yenidoğan ve Fırat mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, ilçede hangi vatandaşın kime oy verdiğine, diline ve mezhebine bakmadan hizmet götürdüklerini aktardı. İlçede yeni yerleşim alanlarını imara açtıklarını aktaran Başkan Karaatay, Cumhuriyet ve Yenidoğan mahallelerinde yeni imara açılan yollara sıcak asfalt yapıldığını söyledi. Karaatay "Ayrım yapmadan herkese hizmet ediyoruz. Yeni yaptığımız 4 bin metre küplük depo henüz faaliyete girmedi, bugün yarın faaliyete girmesiyle 24 saat halkımız su alabilecek. Tüm mahalleleri en ücra noktaya kadar bitümlü sıcak asfalt yaptık. İstanbul’da nasıl bir hizmet veriliyorsa Kurtalan’da da aynı hizmeti vermeye çalışıyoruz. AK Parti oy hesabı yapmaz, seçim yatırımları yapmayan bir partiyiz. Ayrıca 8 taziye evimiz hizmete açıldı. Yeni yerleşim alanlarını da imara açarak hem caddeleri genişletiyoruz, hem de yeni yerleşim alanlarına alt ve üst yapı götürüyoruz. Şuan hedefimiz güzel bir parkı hizmete açmaktır" dedi.