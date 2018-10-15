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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:55

Öğrencilere kırtasiye desteği

Merkezi İstanbul’da bulunan Siirt Vakfı, ’Sende Bir Fidan Dik’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siirt’te 230 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.Gönderilen kırtasiye malzemeler Siirt Şube Başkanı Nevzat Amcalar...

Öğrencilere kırtasiye desteği
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Merkezi İstanbul’da bulunan Siirt Vakfı, ’Sende Bir Fidan Dik’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siirt’te 230 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Gönderilen kırtasiye malzemeler Siirt Şube Başkanı Nevzat Amcalar ve il milli eğitim müdürlüğü yetkililerince Baykan ilçesine bağlı köylerde dağıtıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Amcalar, "Vakıf olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında köylerde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptık. Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Baykan Milli Eğitim Müdürü Eşref Altun ve diğer yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Amacımızı ihtiyaç sahibi ailelere küçük de olsa katkıda bulunmaktır" dedi.
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