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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:58

Siirt Barosu seçimleri yapıldı

İl Kültür Merkezinde düzenlenen Siirt Barosu 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında Avukat Nizam Dilek yeniden başkan seçildi.

Siirt Barosu seçimleri yapıldı
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İl Kültür Merkezinde düzenlenen Siirt Barosu 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında Avukat Nizam Dilek yeniden başkan seçildi.

3 adayın yarıştığı genel kurul toplantısı, yapılan konuşmaların ardından oy işlemleriyle devam etti. Açılan sandıklarda Avukat Nizam Dilek’e 71, Servet Danış’a 28, Rıdvan Özer’e 23 oy çıktı. Yeniden başkan seçilen Dilek, oy veren herkese teşekkür etti.
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