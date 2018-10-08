İl Kültür Merkezinde düzenlenen Siirt Barosu 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında Avukat Nizam Dilek yeniden başkan seçildi.3 adayın yarıştığı genel kurul toplantısı, yapılan konuşmaların ardından oy işlemleriyle devam etti. Açılan sandıklarda Avukat Nizam Dilek’e 71, Servet Danış’a 28, Rıdvan Özer’e 23 oy çıktı. Yeniden başkan seçilen Dilek, oy veren herkese teşekkür etti.
Siirt Barosu seçimleri yapıldı
İl Kültür Merkezinde düzenlenen Siirt Barosu 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında Avukat Nizam Dilek yeniden başkan seçildi.