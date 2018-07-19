SİİRT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:39

Siirt Barosundan kazalar için suç duyurusu

Siirt Barosu, Siirt-Batman karayolunda meydana gelen kazalara sebebiyet veren sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siirt Barosundan kazalar için suç duyurusu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Siirt Barosu, Siirt-Batman karayolunda meydana gelen kazalara sebebiyet veren sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siirt Barosundan yapılan açıklamada, "Siirt-Beşiri-Batman karayolunda sürdürülen yol çalışmaları kapsamında yola tehlike saçacak şekilde mucur serilmesi, yol yapım çalışmalarında gerekli önlemlerin alınmaması ve yolun standartlara uygun yapılmamasının kazalara sebebiyet vermesi üzerine meydana gelen kazalarda can kaybı ve yaralanmaların ortaya çıkmasına neden olan sorumlular hakkında ceza soruşturmasına başlanılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Siirt Barosu olarak sorumluların cezalandırılması için tüm sürecin takipçisi olacağımızı Siirt kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku