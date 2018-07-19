Siirt Barosundan kazalar için suç duyurusu

Siirt Barosu, Siirt-Batman karayolunda meydana gelen kazalara sebebiyet veren sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siirt Barosundan yapılan açıklamada, "Siirt-Beşiri-Batman karayolunda sürdürülen yol çalışmaları kapsamında yola tehlike saçacak şekilde mucur serilmesi, yol yapım çalışmalarında gerekli önlemlerin alınmaması ve yolun standartlara uygun yapılmamasının kazalara sebebiyet vermesi üzerine meydana gelen kazalarda can kaybı ve yaralanmaların ortaya çıkmasına neden olan sorumlular hakkında ceza soruşturmasına başlanılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Siirt Barosu olarak sorumluların cezalandırılması için tüm sürecin takipçisi olacağımızı Siirt kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.