Siirt büryanına rağbet artıyor

Siirt’in yöresel yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti olan büryan her mevsim rağbet görüyor. Hatta büryan yemek için her gün sabah erkenden uykusundan vazgeçip gelen insanların bile olduğu belirtildi.Büryan kebabının özel kuyularda kuzu etinin...

Siirt’in yöresel yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti olan büryan her mevsim rağbet görüyor. Hatta büryan yemek için her gün sabah erkenden uykusundan vazgeçip gelen insanların bile olduğu belirtildi.

Büryan kebabının özel kuyularda kuzu etinin köz halindeki ateşin üzerinde buharıyla piştiği belirten büryan ustası Murat Kayaalp, Siirt’in vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan büryan kebabının çıkarıldığı sabahın erken vaktinde tükendiğini söyledi. Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve bir metre genişliğindeki kuyularda hazırlanan büryanın, saat 02.00’de yakılan odun ateşinde 2 saat, kemiklerinden sıyrılmış etin pişirilmesiyle hazırlandığını ifade etti. Kayaalp, normal zamanlarda sabah erken saatlerde büyük talep gören büryanı yemeğe il dışından bile gelenlerin olduğunu kaydederek, "Kuyunun üzeri bakır bir kapla kapatıldıktan sonra hava geçirmeyecek şekilde üzeri çamur haline getirilen kül ile kapatılır. Yaklaşık 2 saat kendi buharıyla pişen kuzu etini kuyudan çıkartarak çengelle tezgaha asıp servise hazır hale getiriyoruz. Tahmini 180 -200 derecede pişen kuzu eti müşterinin talebine göre 100 ile 200 gram şeklinde kesilerek ekmeğin üzerinde, önce fırında ısıtıp sonra da servise hazır hale getiriyoruz" dedi.

Kayaap, her mevsim rağbet gören büryanın en daimi müşterilerinin sabah erken saatlerinden uykusundan vazgeçerek kalkan vatandaşlar olduğunu söyledi.