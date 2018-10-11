Siirt TSO’dan ‘Enflasyonla Mücadele’ programına destek

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Enflasyonla Mücadele” programına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Piyasada fiyat istikrarının makroekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biri olduğunu söyleyen Kuzu, yazılı olarak yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Enflasyonla Mücadele” programının ve Bakan Berat Albayrak’ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, çok önemli bulduklarını söyledi. Siirt iş dünyası olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletin tüm kurumları ile birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye ve ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyleyen Kuzu, “Bize göre enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadelede kamuya da özel sektöre de düşen görevler var. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü bir koordinasyon ve yapılacak istişareler ile ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci aşacağımıza inanıyorum” dedi.