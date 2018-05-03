Siirt ZHL’den TÜBİTAK Bilim Fuarı

Siirt’te TÜBİTAK’ın desteğiyle Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı.

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı. Fuarın açılışına Vali Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Okul Müdürü İdris Yolbaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Fuarla ilgili bilgi veren Yolbaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Türkiye’de bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı açıldığını söyledi. Fuarda 21 projenin sergilendiğini ifade eden Yolbaş, “Bilim Fuarının bu yıl üçüncüsü okulumuzda düzenlenmiştir. 21 proje sergilendi. Ayrıca bölümlerimiz çeşitli etkinlikler yaptı. Yiyecek ve İçecek bölümü yöresel yemekleri sergiledi. Halkla ilişkiler bölümü Siirt’le ilgili resimleri sergiledi. Kimya bölümü öğrencileri gösteri deneyi yaptılar. Çocuk gelişimi öğrencileri çocuklara yönelik oyuncaklar sergilediler. Yoğun bir ilgi vardı. En çok ilgi gören projemiz baston ve kendi kendini silen tahta oldu. Projemiz üç gün devam edecek. Bütün vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

Görme engelliler için sansürlü baston yaptıklarını söyleyen öğrenci Derya Kılıç, yaptığımız bu bastonla birçok görme engelli bireylerine yardımcı olacağını belirtti. Kılıç, “Bu baston görme engelli kişiler için yapılmıştır. Biz bu bastonu görme engellilerin hayatı boyunca karşılaştıkları zorlukları inceleyerek araştırarak yapmaya başladık. Öncelikle bu baston görme engellilerin kullandığı ve baston üzerine takılmış otomatik park sansürüdür. Bu park sansürü engelliler için dışarı çıktıkları zaman karşılaştıkları engelleri hissettiği zaman ötüyor. Buda onları tehlikelere karşı koruyor. 50-60 santimetre kala cismi gördüğü zaman baston ötmeye başladığını” diye konuştu.

Tuba Tekin Adlı öğrenci de “Dönüşümle Başlayan Hayat” adlı proje yaptığını anlatarak, “Proje ile atıl durumda olan eski eşyaları nasıl hayata dönüştürebiliriz diye düşündük. Atölyemizde kullanmış olduğumuz bez parçalarını kesip çimentoya buladıktan sonra vazo şeklini verip kuruttuk. Ardından sprey boyalarla boyayıp içine atıl durumda olan çiçekleri yerleştirdik. Bunu TV ünitelerinde veya yemek masalarınızda şıkça kullanabilirsiniz. Ayrıyeten kullanmış olduğumuz kağıt parçalarından katlayıp şekil verip orgema sanatını oluşturduk. Gazoz kapakları içmiş olduğumuz gazoz kola kapaklarını yuvarlak şeklini verip yazı ve görsellerle küçük küçük kesip yapıştırdık. Arkalarına mıknatıs yapıştırıp buzdolabı maket olarak kullanabilirsiniz. Bu projenin amacı atıl durumdaki malzemeleri çöpe direkten değil de tekrardan nasıl geri dönüşüm yaparak hayata kazandırabileceğimizi gösterdik” ifadelerinde bulundu.