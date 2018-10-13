Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Siirt’e uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 33 gram eroin ele geçirildi.Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Van’dan Siirt’e gelen bir minibüs, merkeze bağlı Yağmurtepe Köyü mevkisinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 33 gram eroin ele geçirilirken, H.D. isimli Afganistan uyruklu hakkında işlem yapıldı.
Siirt’e 33 gram eroin ele geçirildi
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Siirt’e uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 33 gram eroin ele geçirildi.