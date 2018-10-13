SİİRT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:14

Siirt’e 33 gram eroin ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Siirt’e uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 33 gram eroin ele geçirildi.

Siirt'e 33 gram eroin ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Siirt’e uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 33 gram eroin ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Van’dan Siirt’e gelen bir minibüs, merkeze bağlı Yağmurtepe Köyü mevkisinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 33 gram eroin ele geçirilirken, H.D. isimli Afganistan uyruklu hakkında işlem yapıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku