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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:44

Siirtli esnaftan enflasyonla mücadeleye destek

Siirtli esnaf, mevcut uyguladığı indirime ek olarak yüzde 10 indirim uygulayarak enflasyonla mücadele kampanyasına destek çıktı.Siirt merkez Güres Caddesi 1401. Sokak’ta elektronik ve kırtasiye malzemeleri satan Zekeriya Altınkum, enflasyonla...

Siirtli esnaftan enflasyonla mücadeleye destek
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Siirtli esnaf, mevcut uyguladığı indirime ek olarak yüzde 10 indirim uygulayarak enflasyonla mücadele kampanyasına destek çıktı.

Siirt merkez Güres Caddesi 1401. Sokak’ta elektronik ve kırtasiye malzemeleri satan Zekeriya Altınkum, enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına destek vererek, elektronik ve kırtasiye ürünleri satışını artırmayı amaçlıyor. Enflasyonla mücadelede hükümetin yanında oldukları mesajını paylaşan Altınkum, hükümet tarafından başlatılan enflasyonla topyekûn mücadele kampanyasına Siirt’te tüm imkanlarıyla katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktararak, "Daha önce elektronik eşyada yüzde 10 ile yüzde 15 dolayında indirim uygulaması başlatmıştık. Mevcut indirim uygulamasına ek olarak ’Enflasyonla Mücadele Kampanyası’na destek amacıyla yüzde 10 indirim uyguladık. Az kazanıyoruz, hatta elektronik eşyada zarar bile ediyorum, ama elimizi taşın altına koyarak niyetimizi belli ettiriyoruz. Esnaftan ve halktan da destek bekliyoruz" dedi.
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