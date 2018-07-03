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03 Temmuz 2018 Salı 10:20

Siirtli güreşçi Evin Demirhan, minderden altın madalyayla döndü

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Siirtli kadın güreşçi Evin Demirhan, Akdeniz oyunlarında 50 kilogramda rakiplerini yenerek altın madalya almayı başardı.24-27 Haziran 2018’de İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz oyunlarında ilimizi...

Siirtli güreşçi Evin Demirhan, minderden altın madalyayla döndü
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Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Siirtli kadın güreşçi Evin Demirhan, Akdeniz oyunlarında 50 kilogramda rakiplerini yenerek altın madalya almayı başardı.

24-27 Haziran 2018’de İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz oyunlarında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyanın sahibi olan Evin Demirhan, 13 yaşından beri güreş sporunu yaptığını ve hedeflerine tek tek ulaştığını söyledi. Demirhan, "Akdeniz oyunlarında da rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Çok mutluyum. Hayalim olan Türk bayrağımızı göndere çekerken gurur duyuyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 19 madalya alarak milli takımda kadınlarda en çok madalya almanın sevincini de ayrıca yaşıyorum. Şuan ki hedefim 2020’de yapılacak olan olimpiyatlar var. Türkiye kadın güreşinde olimpiyatlarda madalya almış değil. Bayan güreş takımı olarak 2020 olimpiyatlarında bir ilki başarmak istiyorum. Sıkı bir çalışmamız var. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. İnşallah 2020 olimpiyatlarında şampiyon gelerek bayrağımızı ilk kadın olarak göndere çekmek istiyorum” dedi.
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