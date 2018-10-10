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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:27

Siirtli öğrencilere ‘güvenli gıda eğitimi’ verildi

Siirt’te öğrencilere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘güvenli gıda eğitimi’ verildi.Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Enver Özdemir, resmi kontrol görevlileri Gıda Mühendisi Gül Göçeren ve Veteriner...

Siirtli öğrencilere ‘güvenli gıda eğitimi' verildi
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Siirt’te öğrencilere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘güvenli gıda eğitimi’ verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Enver Özdemir, resmi kontrol görevlileri Gıda Mühendisi Gül Göçeren ve Veteriner Hekim Cennet Erol tarafından liseli öğrencilere eğitim verildi. Güvenilir gıda eğitimlerinin okullarda anlatılmaya devam edeceklerini söyleyen, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, öğrencilerin tüketici bilincini artırmak amacıyla eğitim verdiklerini söyledi. Demirhan, “Öğrencilere, güvenilir gıda, hijyen ve gıdaların alım ve tüketim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tesisi edilen Alo 174 Gıda Hattı konularında bilgiler verildi. Güvenilir gıda eğitimi alan öğrencilerin soruları, teknik personeller tarafından cevaplandırıldı” dedi.
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