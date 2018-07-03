Siirt’te 2 milyon TL’lik yatırım

Siirt’te 2 milyon TL’lik tohum işleme ve paketleme tesisi yatırımı için sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapıldığı belirtildi.Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (12. Etap) Ekonomik Yatırımlar kapsamında Kurtalan...

Siirt’te 2 milyon TL’lik tohum işleme ve paketleme tesisi yatırımı için sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapıldığı belirtildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (12. Etap) Ekonomik Yatırımlar kapsamında Kurtalan ilçesi Beykent köyünde toplam 6 bin metrekare alanda kurulacak olan Dayanlar Tohum Eleme, İşleme ve Paketleme Tesisi yatırımının başlaması için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde İl Müdürü Ergün Demirhan ve yatırımcı Zeki Dayan arasında sözleşme imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir alan olan tohumculuk sektöründe ilimiz yıllık 12 bin 500 ton kapasiteli işleme eleme ve paketleme tesisi kazanacağını söyleyen İl Müdürü Ergün Demirhan, “Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını yüzde 50 hibe desteklemesi kapsamında yapılacak bu önemli ve stratejik yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda istihdama katkı verecek bu tür önemli yatırımların artması için devletimizin sağladığı tüm imkânlar yatırımcılarımızın emrine sunulacaktır. Kırsal Kalkınma yatırımları hem ülkemiz hem de ilimiz için büyük önem arz etmektedir” dedi.