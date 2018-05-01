Siirt’te 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Siirt’te uyuşturucu madde ticareti yapması muhtemel 2 şahsın Sakarya Mahallesi’nde metruk bir bina içerisinde uyuşturucu madde sakladığı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binada yapılan aramada bir kadın çantası içerisinde 4 kilo 250 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Siirt’te gerçekleştirilen çalışmada 4 kilo 250 gram toz esrar ela geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Siirt’te uyuşturucu madde ticareti yapması muhtemel 2 şahsın Sakarya Mahallesi’nde metruk bir bina içerisinde uyuşturucu madde sakladığı...

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