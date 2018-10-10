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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:05

Siirt’te bağ yollarında çalışmalar devam ediyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üzüm ve fıstık bağları olan vatandaşların bağlarına gidiş gelişlerinde bozuk olan yollardan dolayı ulaşımda sıkıntı yaşaması nedeniyle parke çalışmaları yapımı devam ediyor.Fen...

Siirt'te bağ yollarında çalışmalar devam ediyor
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Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üzüm ve fıstık bağları olan vatandaşların bağlarına gidiş gelişlerinde bozuk olan yollardan dolayı ulaşımda sıkıntı yaşaması nedeniyle parke çalışmaları yapımı devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, imar yolu içerisinde yer alan ve yerleşim yerlerinin içerisindeki parke çalışmalarının dışında bağ yolları olarak adlandırdığımız vatandaşlarımızın sürekli kullandığı fakat araç trafiğinin zorluklarla karşılaştığı taşıtların sıkıntılı şekilde gidip geldiği bu alanlarda parke çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
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