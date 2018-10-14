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14 Ekim 2018 Pazar 13:15

Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

Siirt’te son dönemde yaptığı çalışmalarla suçluların korkulu rüyası haline gelen İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulamada, çeşitli suçlarla aranan 14 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Edinilen...

Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı
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Siirt’te son dönemde yaptığı çalışmalarla suçluların korkulu rüyası haline gelen İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulamada, çeşitli suçlarla aranan 14 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 321 personelle huzur uygulaması başlattı. Ekipler, bin 952 şahıs ile 714 aracı kontrol etti. Kent genelinde 05.00-17.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, asayiş, narkotik, kaçakçılık, istihbarat, terör ve trafik birimleri 13 umuma açık yerde kimlik kontrolü yaptı. 13 şahsın ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan S.E., “uyuşturucu kullanmak, bulundurmak, satın almak” suçundan aranan H.Ç., “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan aranan E.Ş., “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan Ş.A., “basit yaralama” suçundan aranan A.K., “Askeri kanuna muhalefet” suçundan aranan S.I., A.Ç, yoklama kaçağı suçundan aranan A.K., R.G., H.K., A.K., Z.S., A.E., İ.K adlı 14 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.E., E.Ş. ve Ş.A. tutuklandı.
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