Siirt’te Kur’an-ı kerimi güzel okuma bölge yarışması yapıldı

Kur’an kursları öğrencileri arası ’Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’ bölge finali Siirt’te yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kurslarına katılımı artırmak ve Kur’an kurslarında okuyan öğrencileri Kur’an-ı Kerimi okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Van, Bitlis, Muş, Hakkâri, Şırnak ve Siirt illerinden il birincileri katıldı. Erkekler kategorisinde Hakkari Müftülüğüne bağlı Halilurrahman Kur’an kursunda okuyan İsmail Fırat birinci olurken, bayanlar kategorisinde Van İpekyolu ilçesine bağlı Aişe-i Sıddıka Kız Kur’an kursu öğrencisi Rabia Süsan birinci oldu.

Dereceye girenlere Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas çeşitli hediyeler ve nakit para takdim etti. Birinci gelen öğrenciler bölgeyi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancının tam olduğunu ifade eden Arvas, “Bölge birincileri önümüzdeki günlerde Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak Türkiye finali ön elemesinde bölgeyi temsilen katılacaklardır. Arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ederim” dedi.