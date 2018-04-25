SİİRT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:08

Siirt’te müftü ilk kez nikah kıydı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Siirt’te ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı.Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren evlendirme memurluğu yetkisinin müftülüklere de verilmesi neticesinde Siirt Müftülüğünde...

Siirt'te müftü ilk kez nikah kıydı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Siirt’te ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı.

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren evlendirme memurluğu yetkisinin müftülüklere de verilmesi neticesinde Siirt Müftülüğünde ilk nikah kıyıldı. Nikah için il müftülüğüne müracaat eden Yahya Kılıçaslan ile Ayşe Uluç çiftin nikahlarını şahitler huzurunda İl Müftüsü Faruk Arvas kıydı. Evlenme cüzdanını yeni evli çifte takdim eden İl Müftüsü Arvas, "Hayırlı olsun. Attığınız imzalarla aile birliğiniz kurulmuş oldu. Sürdürebilir bir evlilik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Bize her konuda örnek olan Sevgili Peygamberimizin Hz. Hatice annemizle olan evliliğini örnek almalıyız. Onların birbirleri ile olan sevgi, saygı, sadakat, samimiyet, sabır ve muhabbetlerini kendimize rehber edinmeliyiz" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku