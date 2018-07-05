Siirt’te Roma dönemine ait sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Siirt Jandarma ekiplerince, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapıldığına dair aldığı duyum üzerine bazı ev, araç ve eklentilerde yapılan aramada Roma dönemine ait sikke, tarihi obje ve kaçak sigara ele geçirildi.Siirt Valiliğinden...

Siirt Jandarma ekiplerince, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapıldığına dair aldığı duyum üzerine bazı ev, araç ve eklentilerde yapılan aramada Roma dönemine ait sikke, tarihi obje ve kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapıldığına dair elde edilen duyum üzerine, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden bugün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyünde ikamet eden M.Ş.A ve İ.A. isimli şüphelilerin ev, araç ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, Roma dönemine ait 5 adet altın sikke, 247 adet Artuklu ve Eyyubi dönemlerine ait sikke, 14 adet tarihi obje, 1 adet dedektör, 170 paket çeşitli markalarda bandrolsüz Kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi.

Olay ile ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında soruşturma açıldı. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.