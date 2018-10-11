Siirt’te tarımda üretimi sağlamak için çalışma başlatıldı

Siirt’in Tillo ilçesinde gelir düzeyi düşük olan vatandaşları tarıma yönlendirmek ve üretim yapmalarını sağlamak için çalışma başlatıldı.Tillo İlçe Kaymakamı Erkan Savar Başkanlığında Tillo Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım...

Siirt’in Tillo ilçesinde gelir düzeyi düşük olan vatandaşları tarıma yönlendirmek ve üretim yapmalarını sağlamak için çalışma başlatıldı.

Tillo İlçe Kaymakamı Erkan Savar Başkanlığında Tillo Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mal Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köy ve Mahalle Muhtarları ve çiftçilerin katılımı ile birincisi olan ekonomik toplantı gerçekleştirildi.

İlçenin önemli bir katma değer olan ürünlerin başında Siirt fıstığının geldiğini söyleyen Kaymakam Savar, fıstık yetiştiriciliğini destekleyeceklerini, ekonomik gelir düzeyi düşük vatandaşların tarıma yönlendirmek ve üretim yapmalarını sağlamak suretiyle fıstık bağ ve bahçe tesisi için çalışmaların başlayacağını söyledi. Savar, “Yapacağımız bağ ve bahçe tesisinde geliri düşük vatandaşlarımız çalışarak aile bütçesine katkıda bulunacak. Burada ki amacımız vatandaşlarımızı tarımı yönlendirmek ve üretim yapmalarını sağlamaktır” dedi.

Toplantı, Ziraat Mühendisi Çağdaş Can Toprak’ın tarımsal faaliyetler ile ilgili sunum yapmasıyla son erdi.