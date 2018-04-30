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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:48

Siirt’te trafik kazaları MOBESE’ye takıldı

Siirt Emniyet Müdürlüğü, nisan ayında MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Siirt'te trafik kazaları MOBESE'ye takıldı
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Siirt Emniyet Müdürlüğü, nisan ayında MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Vatandaşların karşılaşabileceği kazalara karşı bilinçli olmaları amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basına servis edilen görüntülerde, şehrin ana cadde ve kavşaklarda gece ve gündüz yaşanan kazalar yer alıyor. Çeşitli açılardaki MOBESE kameralarına takılan kazalarda, sürücü ve yayaların dikkatsizliği, kontrolsüz dönüşlerin neden olduğu kaza görüntüleri dikkat çekti.
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