SİİRT:
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24 Nisan 2018 Salı 13:57

Sirik otu piyasaya çıktı

Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan ve halk dilinde ’Sirik’ denilen doğal peynir otu piyasaya çıktı.Genellikle yüksek rakımlı Pervari ilçesinin Çemekare Yaylası’nda köylüler tarafından toplanan doğal ot, Aydınlar Caddesinde...

Sirik otu piyasaya çıktı
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Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan ve halk dilinde ’Sirik’ denilen doğal peynir otu piyasaya çıktı.

Genellikle yüksek rakımlı Pervari ilçesinin Çemekare Yaylası’nda köylüler tarafından toplanan doğal ot, Aydınlar Caddesinde el arabasında satılmaya başlandı. Dağlarda topladıkları otu şehir merkezinde satarak geçimini sağladığını seyyar satıcılar, bu dönemde oldukça rağbet gören ve yerel tabirle ’Sirik’ denilen otun peynirle karıştırıldığında hem güzel bir tat, hem de hoş bir koku verdiğini söyledi. Rağbet gören otun kilosu 10 TL, demedi ise 3 TL’den satılıyor
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