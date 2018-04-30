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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:34

STSO Başkanı Kuzu: ‘Nefes Kredisi Kobi’lere nefes aldırdı’

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 6 banka arasında imzalanan protokol ile hayata geçen ’Nefes Kredisi’ne ilimizden 5 milyon 300 bin TL kredi kullandırıldığını...

STSO Başkanı Kuzu: ‘Nefes Kredisi Kobi'lere nefes aldırdı'
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 6 banka arasında imzalanan protokol ile hayata geçen ’Nefes Kredisi’ne ilimizden 5 milyon 300 bin TL kredi kullandırıldığını belirtti.

İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerimizin en büyük sorunlarından birisi enflasyonun üzerindeki kredi faizleri ve finansman sıkıntısı olduğunu söyleyen Kuzu, “Ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, TOBB ve hükümetimizin destekleriyle TOBB Nefes Kredisi Projesi bu sene 18 aya uzatılan vadesi ile yeniden imzalanmıştır. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize cansuyu olması için odamız ve TOBB’un katkılarıyla ilimize toplam 5 milyon 300 bin TL kredi kullandırıldı. Bu miktarın artırtılması için TOBB nezdinde girişimlerimiz devam edecektir” dedi.
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