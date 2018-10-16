Tümgeneral Fuat Güney Vali Ali Fuat Atik’i ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Tümgeneral Güney, ziyaret ettiği Vali Atik ile bir süre...

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Tümgeneral Güney, ziyaret ettiği Vali Atik ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tümgeneral Güney’e teşekkür etti. Ziyarette Tümgeneral Güney’e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay eşlik etti.