Merkezi İstanbul’da bulunan Siirt Vakfı tarafından 7-11 Kasım’da İstanbul Yenikapı’da "Siirt Tanıtım Günleri" düzenlenecek.Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Siirtli hemşehrileriyle her yıl Yenikapı’da bir araya geldiği Siirt Tanıtım...

Merkezi İstanbul’da bulunan Siirt Vakfı tarafından 7-11 Kasım’da İstanbul Yenikapı’da "Siirt Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Siirtli hemşehrileriyle her yıl Yenikapı’da bir araya geldiği Siirt Tanıtım Günleri Etkinliğinin bu yıl da devam edeceğini, yoğun talep üzerine 7-11 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek tanıtım günlerine tüm Siirtli vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

Kültürel etkinliklerinin, yöresel ürünlerin ve yemeklerin yer alacağı etkinlikte 3 dilde tasavvuf müziği yer alacağını ve sürpriz aktiviteler gerçekleştirileceğini belirten Akyüzlü, Siirt için fırsata dönüştürülecek etkinliğe devlet erkanı, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, Siirtli vatandaşlar ile İstanbulluların katılacağını ifade etti.