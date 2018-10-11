SİİRT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:04

Yenikapı’da Siirt Tanıtım Günleri düzenlenecek

Merkezi İstanbul’da bulunan Siirt Vakfı tarafından 7-11 Kasım’da İstanbul Yenikapı’da "Siirt Tanıtım Günleri" düzenlenecek.Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Siirtli hemşehrileriyle her yıl Yenikapı’da bir araya geldiği Siirt Tanıtım...

Yenikapı'da Siirt Tanıtım Günleri düzenlenecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Merkezi İstanbul’da bulunan Siirt Vakfı tarafından 7-11 Kasım’da İstanbul Yenikapı’da "Siirt Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Siirtli hemşehrileriyle her yıl Yenikapı’da bir araya geldiği Siirt Tanıtım Günleri Etkinliğinin bu yıl da devam edeceğini, yoğun talep üzerine 7-11 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek tanıtım günlerine tüm Siirtli vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

Kültürel etkinliklerinin, yöresel ürünlerin ve yemeklerin yer alacağı etkinlikte 3 dilde tasavvuf müziği yer alacağını ve sürpriz aktiviteler gerçekleştirileceğini belirten Akyüzlü, Siirt için fırsata dönüştürülecek etkinliğe devlet erkanı, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, Siirtli vatandaşlar ile İstanbulluların katılacağını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku