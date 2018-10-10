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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:02

Zivzik narının ilk hasadı başladı

Siirt’in Şirvan ilçesi Dişlinar (Zivzik) köyünde yetiştirilen Zivzik narında ilk hasat başladı.Siirt’in önemli ürünlerinden biri olan Zivzik narının ilk hasadı Dişlinar (Zivzik) köyünde düzenlenen hasat günü etkinliği ile yapıldı....

Zivzik narının ilk hasadı başladı
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Siirt’in Şirvan ilçesi Dişlinar (Zivzik) köyünde yetiştirilen Zivzik narında ilk hasat başladı.

Siirt’in önemli ürünlerinden biri olan Zivzik narının ilk hasadı Dişlinar (Zivzik) köyünde düzenlenen hasat günü etkinliği ile yapıldı. Kentte 9 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen nar üretiminde 12 bin 500 ton verim beklendiği belirtildi. Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Şirvan İlçe Müdürü Esad Keskin, Zivzik Narı Üreticileri Birliği Başkanı İzzettin Kurum, Şube Müdürleri, teknik elemanlar ve üreticiler katıldı.

Zivzik narının Siirt için önemli bir ürün olduğunu söyleyen Demirhan, “Şirvan ve Pervari’den başlayarak Botan Nehri boyunca bulunan güzel ama zorlu bir coğrafyada yetişen Zivzik narı üretiminin zorluğunu ve sorunları biliyoruz. Zivzik narının Türkiye’nin her yerinden talep edilen bir meyvemiz. Aromalı ve bol sulu olması nedeniyle yoğun bir talep vardır. Talebin artmasıyla üreticilerin de yüzü gülüyor. Bizler de gelenekselleştirmeyi planladığımız Zivzik narı hasat günü ile bereketli bir verim yılı olmasını temenni ediyor, üreticilere de bol kazanç diliyorum” dedi
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