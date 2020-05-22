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22 Mayıs 2020 Cuma 12:26

En İyi Açılış Yapan Filmler

En İyi Açılış Yapan Filmler
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Film izlemeyi sevenler genellik en iyi açılış yapan filmleri merak ederler. Çıktığı zaman çok popüler olan filmler büyük bir seyirci kitlesi toplamayı başarabilmiştir. Bu tarz filmlerin içerikleri hep çok güçlüdür ve filmlerin görüntü kalitesinden, ses kalitesine kadar her şeyi dört dörtlüktür. Filmi izlerken insanı tamamen filmdeymiş gibi hissettirir. En kaliteli filmleri izlemek istiyorsanız bu yazıdan bilgi sahibi olabilirsiniz. Yazımızı https://www.filmwatch.net/ adresinden derledik.

En Kaliteli Filmler

Çıktığında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve herkesi izlemeye davet eden filmler vardır. Bu filmler şöyle sıralanabilir;

  • Avengers: Sonsuzluk Savaşı
  • Hızlı Ve Öfkeli 8
  • Deadpool 2
  • Karlar Ülkesi 2
  • Joker
  • Grinin Elli Tonu
  • Da Vinci Şifresi

Bunlar geçmiş yılların hasılat rekorlarını kıran filmleri olmaktadır. Çok profesyonel ve sevilen filmlerdir. Serisi olanları devamlı olarak takip eden belli bir kitle mevcuttur.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Bu film, bilim kurgu ve aksiyon türünde bir filmdir. Marvel Comics'in aynı ismi taşıyan çizgi roman serisinden filme uyarlanmıştır. Filmde sonsuzluk taşının peşine düşmüş olan Thanos, dünya için çok büyük bir tehdit oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında bir olay yaşanmıştır. Bu olay sonucunda süper kahramanlar ikiye bölünür ancak bu tehditle karşılaşınca yeniden birleşirler ve mücadele ederler. 27 Nisan 2018'de vizyona girmiştir.

Hızlı Ve Öfkeli 8

Aksiyon ve macera türündedir. Zamanında bir ekip suça bulaşmıştır ama artık sakinleşirler. Suçtan uzak kalmaya karar verirler. Dom ve Letty balayına gider ve Brian ile Mia emekli olur. Ekip dünya turu yapar. Gizemli kadın Chiper ise, Dom'u suça ikna eder. Dom'u geri kazanmak için ekibin geri kalanının Dom'un peşinden gitmesi gerekir.

Deadpool 2

Aksiyon, komedi ve macera filmidir. Deadpool hem kahramanlık yapar hem de gündelik işleriyle uğraşır. Vanessa ile güzel bir ilişkisi vardır. Ancak, gelecekten gelen Cable tüm düzeni bozar. Cable, gelecek için tehlikeli olan bir çocuğun peşindedir. Deadpool ise süper güçlere sahip olan X-Force ekibini toplar ve Cable'ın peşine düşer.

Karlar Ülkesi 2

Animasyon ve müzikal bir filmdir. Elsa, Anna, Krsitoff, Olaf ve Sven'in maceraları işlenir. Elsa hayatını etkileyen bir sorunun cevabı için Erindel'in dışındaki ıssız bir ormana gider. Gerçeklerin peşine düşen bu ekibi zorlu bir macera beklemektedir.

Joker

Dram filmidir. Başarısız komedyen Arthur Fleck'in hayatını konu alır. Arthur gündüzleri palyaçoluk yapar, ancak geceleri çok mutsuzdur. Babasız büyümüştür ve annesi ona Happy lakabını takar. Çeşitli zorbalıklara maruz kalarak büyür ve topluma zıt bir karaktere bürünür. Daha sonra Gotham şehrinde suç ve kaosa sürüklenerek Jokere dönüşür.

Grinin Elli Tonu

Erotik, dram ve romantik filmdir. Edebiyat öğrencisi Anastasia Steele, Zengin iş adamı olan Christian Grey ile röportaj yapar. Adamı çok çekici bulur. Christian Grey ilişki ve cinsellik konusunda doyuma ulaşmıştır. Ancak Anastasia'yı da kendi dünyasına sürükler.

Da Vinci Şifresi

Gerilim filmidir. Robert Langdon sembol uzmanıdır. Ortada gizemli bir cinayet olayı vardır. Sophie Neveu kriptoloji uzmanıdır. Da Vinci tablosuna ipuçları bulur. Gerçeğe ulaşmak için Paris'ten Londra'ya gideceklerdir. Yolda onları pek çok macera bekler.

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