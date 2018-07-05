SİNOP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 13:22

5 yaşındaki çocuk, engelliler için mavi kapak topluyor

Sinop’ta yaşayan 5 yaşındaki Ata Bekir Çakır, yaklaşık 1 yıldır engelliler için mavi kapak topluyor.Ata Bekir Çakır’ın babası Sezgin Çakır, yaptığı açıklamada oğlunun her fırsatta mavi kapak topladığını ifade etti. Sezgin Çakır,...

5 yaşındaki çocuk, engelliler için mavi kapak topluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sinop’ta yaşayan 5 yaşındaki Ata Bekir Çakır, yaklaşık 1 yıldır engelliler için mavi kapak topluyor.

Ata Bekir Çakır’ın babası Sezgin Çakır, yaptığı açıklamada oğlunun her fırsatta mavi kapak topladığını ifade etti. Sezgin Çakır, "Yardım etmek güzel bir şey bence. Bunu herkesin yapması lazım. Duyarlı vatandaşlarımız da katkıda bulunursa çok sevinirim. Böyle bir şeyi yapmak oğlumun aklına gelmiş. Ben de ona destek çıkıyorum ve onunla birlikte mavi kapak topluyorum. Bir engelli vatandaşımıza yardımcı olabiliyorsak eğer ne mutlu bize. Ben bunu kendime ve oğluma vazife bildim. Nerede bir mavi kapak görsek alıyoruz. Bazı kişiler oğluma ’Neden topluyorsun’ diye soruyor. Oğlum da ’Engelli bir vatandaşımıza tekerlekli sandalye almaya çalışıyorum’ diyor. Böyle olduğunda vatandaşlarımız duyarlılık gösterip, elindeki mavi kapakları da oğluma veriyor" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku