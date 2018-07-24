Ayancık Kültür Keten ve Ahşap Festivali düzenlenecek

Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir yaptığı açıklamada, Ayancık Kültür Keten ve Ahşap Festivali’nin düzenleneceğini söyledi.Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir bir çay bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 27-28...

Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir yaptığı açıklamada, Ayancık Kültür Keten ve Ahşap Festivali’nin düzenleneceğini söyledi.

Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir bir çay bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Ayancık Kültür Keten ve Ahşap Festivali hakkında bilgiler verdi.

Başkan Özdemir, "Bugün burada toplanmamızın amacı 25.’sini düzenleyeceğimiz Ayancık Kültür Keten ve Ahşap Festivalimizin ilçemize, ilimize, bölgemize duyurulması ve tanıtılmasıdır. Geleneklerin bozulmadan geleceğe taşınması yönünde bir çabamız söz konusu. Bunun için çok uzun zamandır çeşitli sebeplerden dolayı düzenleyemediğimiz Keten Ahşap Festivalimizi tekrar düzenleyip dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimize bu festivalimizin unutulmaması için tekrar güncellenmesi anlamında böyle bir program hazırladık. İnşallah festivalimizi hayırlısıyla gerçekleşir ve dolayısıyla vatandaşlarımızı memnun ederiz. Festivalimiz 2 gün sürecek. İçeriğinde ise gün içerisinde etkinlikler, sergiler, keten ile alakalı ürünlerin sergilenmesi, resim sergisi, ketenin üretiminden beze dönüşünceye kadar aşamalarını sergide sunulacak. Yöresel lezzetlerimiz sergilenecek. Ve son olarak festivalimize birden fazla sanatçımız katılacak" dedi.