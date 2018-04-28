SİNOP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:34

Balıkçılar umutlarını dip balıklarına bağladı

Balık avı yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından balıkçılar, umutlarını mezgit, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarına bağladı.Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yaptığı açıklamada,...

Balıkçılar umutlarını dip balıklarına bağladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balık avı yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından balıkçılar, umutlarını mezgit, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarına bağladı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yaptığı açıklamada, kıyı balıkçıları tarafından avlanan balıkların, yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başladığını söyledi. Bayrak açıklamalarının devamında ise, "Av yasağı başladıktan sonra balıkçıların da yapacağı tek şey teknelerini dışarı çekip bakımlarını yapacaklar. Bu bakımlar hemen hemen sezonun açılışına kadar yani Eylül’e kadar sürecektir. Şuan tezgahta olan balıkların bir çoğu havuz balıkları. Şu an da zaten av yasağı başladı. İnsanlar olta balıkçılığına yönelecekler” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku