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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:42

Boyabat Foto Maraton Yarışması sona erdi

Boyabat Belediyesi tarafından Boyabat Amatör Fotoğrafçıları Derneği ortaklığında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF) katkılarıyla 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Kültür Ve Turizm Şehri Boyabat” Ulusal Foto Maraton Yarışması...

Boyabat Foto Maraton Yarışması sona erdi
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Boyabat Belediyesi tarafından Boyabat Amatör Fotoğrafçıları Derneği ortaklığında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF) katkılarıyla 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Kültür Ve Turizm Şehri Boyabat” Ulusal Foto Maraton Yarışması sona erdi.

2 gün süren yarışmada Avustralya’dan 1 ve 16 farklı ilden gelen 72 fotoğraf sanatçısı yaklaşık 269 fotoğrafla Boyabat’ın kültürel ve tarihi özelliklerini fotoğrafa yansıttı. Yarışma Boyabat’ın tanıtımı için de olumlu etki sağladı. Yarışma sonunda birbirinden güzel fotoğrafların seçilmesi esnasında jüri üyeleri oldukça zorlandı.

Yarışma hakkında açıklama yapan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bu tür organizasyonlar ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi adına fayda sağlıyor” dedi.

Foto maraton ile birçok fotoğraf sanatçısının Boyabat’a geldiğini vurgulayan Çakıcı, “Boyabat’ta yaşanan değişim ve gelişim ilçemizin kalkınmasını sağlıyor. Huzurun hâkim olduğu ilçemizde ilginin daha da artması için uluslararası ve ulusal çapta etkinlikler yapıyoruz. Organizasyonlar turizmin gelişmesinde önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda son aylarda düzenlediğimiz ve ev sahipliği yaptığımız etkinlikler dikkatleri bir kez daha ilçemize çekmiştir" diye konuştu.

Yarışmada çekilen her bir karenin birbirinden değerli olduğuna işaret eden Başkan Çakıcı, “Fotoğraf sanatçılarımız 2 gün boyunca güzel Boyabatımızın çeşitli noktalarında çekimlerini yaptılar. Farklı bakış açılarıyla ilçemize farklı bir boyut kazandıran sanatçılarımızın eserlerini tanıtım etkinliklerinde kullanacağız. Buraya gelen fotoğraf sanatçıları aynı zamanda ilçemizin tanıtım elçileri olacak. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçıları şöyle oldu:

Foto maratonda birinci Çınar Yüksel (Amasya), ikinci Kahraman Bekcil (Zonguldak) ve üçüncü Cemil Belder (Karabük).
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