Drone gören atların şaşkınlığı

Sinop’ta drone gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra etrafa kaçtı.

Sinop’ta onlarca yılkı atı Akliman mevkisinde yaşamlarını sürdürüyor. Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Yılkılar medya mensuplarına da haber malzemesi olurken, bir basın mensubunun uçurduğu drone, atları şaşkına çevirdi. Üzerilerinde uçan cisme şaşkın bir biçimde bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, drone’nin kendilerine yaklaşmasıyla etrafa kaçtı.