Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulunda okul bahçesinde yetiştirilen ağaçlardan elde edilen keresteler ile masa sandalye ve spor materyalleri yapılıyor.

Sinop Valisi Hasan İpek ve eşi Gülten İpek “Eğitimde İyi Örnekler Projesi’’ kapsamında Sinop Merkeze bağlı Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulunu ziyaret etti. Vali Hasan İpek okulda yürütülen çalışmalar hakkında Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan’dan bilgi aldı.

Vali Hasan İpek yaptığı açıklamada, "Bugün köy okullarımızı gezdik. Köy okullarımızdan Taşmanlı Dizdaroğlu Köyü İlkokulumuzda gerçekten örnek bir çalışma yapıldığını gördük. Yine okulda yetiştirilen ağaçlardan elde edilen kerestelerle güzel bir okuma evi, masalar sandalyeler, resim için uygun materyaller ve spor için uygun materyallerin yapıldığı çok güzel bir çalışma yapmışlar. Okul müdürü arkadaşımızı bu anlamda ve bu konudaki çalışmalarından dolayı burada çalışan tüm öğretmenleri tebrik ediyorum. Sinop gerçekten eğitim-öğretimde çok ciddi bir mesafe alan bir ilimiz. Geçen yıl Mart ayında Sinop’ta köyler ilçeler dahil tüm okullarımızda tekli öğretime geçtik. Biz de ikili öğretim yapan okul bir yıldan beri yok, bu anlamda Sinop’taki eğitim-öğretim kalitesi ve eğitim öğretimle ilgili yapılan işlerden dolayı gurur duyuyoruz. Gerçekten örnek bir köy okulu olmuş. Hem yaptıkları çalışmalardan hem de öğrencilerin mutluluklarından çok güzel anlaşılıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan’ın teşvikleriyle başlatılan okuma-yazma seferberliğinin yeniden hayata geçirilmesiyle ilgili konuda şu anda Sinop’ta 123 öğrenci devam ediyor, 90’lı yaşlarında bir hanımefendimiz okuma-yazma gidiyor ve çok da mutlu bir görüntüsü var. Sinop Türkiye’nin en mutlu ili, insanlarımızla öğrencilerimizle eğitim kadromuzla hep beraber mutluyuz. Bu mutlu ilde yaşamak herkese nasip olmaz, Sinop’ta yaşayanlar gerçekten şanslı insanlar" dedi.