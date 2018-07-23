SİNOP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:07

Eski Sinop’u fotoğraflarıyla tanıtıyor

Sinoplu resim sanatçısı Güven Dağdelen Sinop’un eski resimlerine hayat verdiği eserleri bu yılda vatandaşlarla buluşturdu.Sinop’un tarihi resimlerini kendi tarzı ile günümüze taşıyan Sinoplu resim sanatçısı Güven Dağdelen bu yıl 13....

Eski Sinop'u fotoğraflarıyla tanıtıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sinoplu resim sanatçısı Güven Dağdelen Sinop’un eski resimlerine hayat verdiği eserleri bu yılda vatandaşlarla buluşturdu.

Sinop’un tarihi resimlerini kendi tarzı ile günümüze taşıyan Sinoplu resim sanatçısı Güven Dağdelen bu yıl 13. sergisini açtı.

1996 yılından bu yana Sinop’un eski resimlerini ve aynı zamanda Atatürk portrelerine de renklendirme çalışması ile hayat veren Dağdelen’in resim sergisi Bülent Ecevit Caddesi (İskele Meydanı) da açıldı. Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar," Eski Sinop’u bu şekilde günümüze taşımak büyük emek isteyen bir iş. Bu anlamda Güven Dağdelen’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kentimiz eski haliyle daha güzel, maalesef çarpık kentleşme sonucu Sinop bu halde" diyerek duygularını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku