Farkındalık için pedal çevirdiler

Sinop’ta TEMA Vakfı tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe katılanlar, bisiklete binip pedal çevirdiler.

Sinop İl Temsilciği ve Bisiklet Federasyonu Sinop İl Temsilciliği tarafından etkinlik düzenlendi. Bisikletlerini balonlarla bayraklarla süsleyen gönüllüler Hamsi Yolundan başlayarak İskele Meydanına kadar pedal çevirdi. Amacı kömürün küresel ısınma ve hava kirliliğine olan olumsuz etkilerinden dolayı termik santraller için toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak olan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

TEMA Sinop İl Temsilcisi Kadriye Göl yaptığı açıklamada, "Suya, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim için verimli tarım alanlarına ihtiyacımız var. Trakya, Konya Kapalı Havzası, Ereğli ve Karaman, Eskişehir Alpu Ovaları, Çanakkale, Çukurova gibi önemli tarım bölgelerimizde kömür ocakları ve termik santraller kuruluyor, tarım alanlarımız kömür oluyor. Kömür, toprağı, suyu ve tarım alanlarını üzer. Çünkü, termik ve kömür madenciliği projeleri toprağı üzer. Kömür madenciliği için hektarlarca tarım alanı kazılır, kömürlü termik santrallerden çıkan kirli, zehirli emisyonlar toprağın sağlığını bozar, toprakta yaşayan canlılara zarar verir. Termiklerden çıkan kül, meyve, sebzeleri kaplar, zehirler, kurutur. Termik ve kömür madenciliği projeleri suyu üzer. Kömür çıkarılırken, kömürün su ve hava ile teması asit oluşturur. Asidik hale gelen su, ulaştığı diğer su kaynaklarını da kirletir. Termik santraller, sistemlerini soğutmak için su kullanır. Çiftçinin sulama için kullandığı dere, göl, gölet, yer altı sularına ortak olur. Termik ve kömür madenciliği projeleri suyu tarımı, çiftçiyi üzer; kömür madenciliği tarım alanlarını, binlerce yılda oluşan verimli toprakları yok eder, termiklerden çıkan hava kirliliği toprağın sağlığını bozar, üretimi de verimi de azaltır. Kömür toprağı kirletir, suyu tüketir" dedi.