SİNOP:
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16 Ekim 2018 Salı 16:07

"Kuzu kestanesi" damaklara hitap ediyor

Sinop’un yerli kestanesi olan "kuzu kestanesi" damaklara hitap ediyor.Sinop’ta Erfelek kestanesi seyyar tezgahlarda kilosu 12-25, pişmişi ise 100 gramı 5 liradan satılıyor. Türkiye’nin yanı sıra dünya çapında ün kazanan Sinop’un Erfelek...

'Kuzu kestanesi' damaklara hitap ediyor
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Sinop’un yerli kestanesi olan "kuzu kestanesi" damaklara hitap ediyor.

Sinop’ta Erfelek kestanesi seyyar tezgahlarda kilosu 12-25, pişmişi ise 100 gramı 5 liradan satılıyor. Türkiye’nin yanı sıra dünya çapında ün kazanan Sinop’un Erfelek ilçesinde üretilen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan Erfelek kestanesi, seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Kestane kebap satan Seçkin Demirbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kestane çıktığı zaman kışın simgesi olarak bu işe başlıyoruz. Her zaman buradayım, bu sene ürünler bol. ‘Palamut balığı bol çıktığı zaman kestane de bol olur’ derler. Gerçekten de öyle. Çiğ olarak kilosu 12 TL den başlıyor, 25TL’ye kadar gidiyor. Kestanenin iriliğine ve büyüklüğüne göre değişiyor. Kebap olarak da 100 gramı 5TL’den satıyorum. Kilo olarak da 50 TL ye tekabül ediyor. Satışlarımız çok şükür iyi” dedi.
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