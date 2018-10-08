SİNOP:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:47

Muhtarlara İmar Barışı anlatıldı

Sinop’ta İmar Barışı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.Sinop Özel İdare Tesislerinde düzenlenen toplantıya çok sayıda muhtar katıldı. Yapılan toplantıda muhtarlara şu bilgiler verildi: “Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu...

Muhtarlara İmar Barışı anlatıldı
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Sinop’ta İmar Barışı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sinop Özel İdare Tesislerinde düzenlenen toplantıya çok sayıda muhtar katıldı. Yapılan toplantıda muhtarlara şu bilgiler verildi: “Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez. Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecektir. Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplam üzerinden konutlarda yüzde 3, ticarilerde yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacaktır. Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.”
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