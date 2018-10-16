SİNOP:
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16 Ekim 2018 Salı 08:44

Palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Sinop’ta küçük tekneleriyle Karadeniz’e açılan kıyı balıkçıları avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü
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Sinop’ta küçük tekneleriyle Karadeniz’e açılan kıyı balıkçıları avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Küçük teknelerle Karadeniz’e açılan kıyı balıkçılarının ağlarına palamutlar takıldı. Bereketli geçen avda tekne palamutla doldu. Balıkçılar, avladıkları bol miktardaki palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşadı. Balıkçıların avladığı palamutlar, Sinop Limanı’na getirilerek kasalara konulup tanesi 6 liradan satılıyor.

Kasalar dolusu palamutla geliyorlar

Balıkçı Özer Akgün yaptığı açıklamada, “150-200 kasa palamut avladık. Allah bereket verdi. Palamutlar ilk önce eve, ondan sonra ise herkes istediği yere dağıtabilir. Bu sezon her seneden daha iyi. Çok şükür. Çok bol geçiyor. Hem iri hem doyurucu. Vatandaşlar bu saatten sonra da tuzlayabilirler. Bizden onlara bir tavsiye olsun" dedi.
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