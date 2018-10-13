SİNOP:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:14

SİAD yeni binasında hizmete girdi

Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD), yeni binasında hizmet vermeye başladı.SİAD Sinop Şubesinin yeni binası gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu. Belediye karşısındaki binanın açılış töreninde konuşan SİAD Genel Başkanı Rafet...

SİAD yeni binasında hizmete girdi
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Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD), yeni binasında hizmet vermeye başladı.

SİAD Sinop Şubesinin yeni binası gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu. Belediye karşısındaki binanın açılış töreninde konuşan SİAD Genel Başkanı Rafet Orhan, “Bizim sadece bir amacımız var. Önce birlik ve beraberliğimiz için mücadele ediyoruz. Daha sonra da ticaretimizi, sosyal projelere imza atmak için bu birliğin tesisini, mimarını, imarını yapmak için gayret ediyoruz. SİAD olarak; Sinop’taki iş adamları ile birlikte, İstanbul’daki iş adamları ile birlikte, Avrupa’daki Sinoplu iş adamları ile birlikte kısa zamanda çok güzel, çok büyük projelere imza atacağız” dedi.

SİAD Sinop Şubesi Başkanı Yasin Karagül ise yaptığı konuşmada, “SİAD Sinop Şubesi kuruluş çalışmalarımızı sonuçlandırarak açılışımızı gerçekleştiriyoruz. SİAD Sinop Şubesi olarak kapımız herkese açık. Burası SİAD’ın şubesi olarak Sinopluların da bir mekanı olacak” diye konuştu.

Açılış törenine Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü ve vatandaşlar katıldı.
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