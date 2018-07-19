SİNOP:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:47

Sinopspor kahvaltıda buluştu

Sinopspor Kulübü yönetimi düzenledikleri kahvaltı programında sporcularla bir araya geldi.Kahvaltı programına Sinop Spor Kulübü Başkanı Ayhan Özhan, Sinopspor Yöneticisi Mustafa Tanyeri, Sinopspor Altyapı Sorumlusu Ziver Duran, Sinopspor ve...

Sinopspor kahvaltıda buluştu
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Sinopspor Kulübü yönetimi düzenledikleri kahvaltı programında sporcularla bir araya geldi.

Kahvaltı programına Sinop Spor Kulübü Başkanı Ayhan Özhan, Sinopspor Yöneticisi Mustafa Tanyeri, Sinopspor Altyapı Sorumlusu Ziver Duran, Sinopspor ve Altyapı Teknik Direktörü Osman Aydın ve çok sayıda sporcu katıldı.

Sinop Spor Kulübü Başkanı Ayhan Özhan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizler Sinopspor Kulübü olarak yıllardır yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte cefakarca emek veriyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz yağmurda, çamurda, karda ve kışta mücadele ediyorlar. Bütün futbolcu kardeşlerimizi sizlerin huzurunda tebrik ediyorum" dedi.
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