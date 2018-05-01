Sinop’ta 1 Mayıs etkinliklerle kutlandı

Sinop’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Etkinlikler kapsamında Hamsi Yolu mevkisinde toplanan çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına mensup vatandaşlar, İskele Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe...

Sinop’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Hamsi Yolu mevkisinde toplanan çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına mensup vatandaşlar, İskele Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe Türk-İş, KESK, DİSK, Birleşik Kamu-İş, Eğitim-Sen, Belediye İş, Emekli-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası, CHP Sinop İl Örgütü, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Halkevleri temsilcileri katıldı. Polis tarafından İskele Meydanı girişinde oluşturulan arama noktasında, etkinliğe katılanların üst aramasını yapıldı. Daha sonra, İskele Meydanı’nda toplanan işçiler, hayatını kaybeden emekçiler için sol yumruklarını havaya kaldırarak saygı duruşunda bulundu. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, CHP İl Başkanı Barış Ayhan, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek’in katıldığı etkinlikte çeşitli konuşmalar yapıldı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen etkinlikte meydanda toplanan kalabalık burada 1 Mayıs’ı halaylar çekerek çeşitli etkinliklerle kutladı.