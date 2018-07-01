Sinop’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.

İskele mevkisinde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde başlayan etkinliklere Sinopluların ilgisi yoğun oldu. Sinop İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Balfidan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve vatandaşlar katıldı. Kabotaj Bayramı kutlama programı ilk olarak halat çekme yarışı, yüzme yarışı ve son olarak her yıl geleneksel olarak yapılan ve halkın yoğun ilgisiyle izlenen yağlı direk yarışması ile gerçekleştirildi. Halat çekme ve yüzme yarışında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilirken, yağlı direk yarışmasında ise birinciliği geçen senenin şampiyonu Önder Akkaya elde etti. Önder Akkaya’ya, Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan tarafından koç hediye edildi.