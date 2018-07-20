SİNOP:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:25

Sinop’ta Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü nedeniyle şehitlik ziyareti

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü münasebetiyle, Sinoplu Gaziler Şehitliği ziyaret ettiler.

Sinop'ta Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle şehitlik ziyareti
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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü münasebetiyle, Sinoplu Gaziler Şehitliği ziyaret ettiler.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü münasebetiyle Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen ve beraberinde Sinoplu Kıbrıs Gazilerinden oluşan heyet şehitliği ziyaret ettiler.

Şehitlikte açıklamalarda bulunan Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen;”Birliğimiz ve beraberliğimiz olduğu sürece, Dünya’nın hiçbir milletinin hiçbir şekilde Türk milletine karşı her hangi bir şey yapamayacağı doğrudur. Biz yaşadığımız için biliyoruz. Burada bulunan her arkadaşımız o aşkı o vatan sevdasını hep yaşamış insanlar. Dünya’nın neresinde mazlum neresinde ezilen millet varsa biz onun yanına koşuyoruz. Bu bizim bir tarihi geleneğimiz. Bin seneden beri hep mazlumların yanındayız. Bu vatan sevdasını duygusunu yaşayan insanların unutmadığı tek bir şey var. Bayrak, Vatan ve gerisi teferruat “dedi.
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