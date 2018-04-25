SİNOP:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:10

Vali İpek: “Sinop merkeze bu yıl 80 milyon TL’lik sağlık yatırımı yapılacak”

Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop merkeze bu yıl içerisinde 80 milyon TL’lik bir sağlık yatırımı yapılacağını söyledi.Vali Hasan İpek, Sağlık Kompleksinde incelemelerde bulundu. Vali Hasan İpek İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan...

Vali İpek: 'Sinop merkeze bu yıl 80 milyon TL'lik sağlık yatırımı yapılacak”
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Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop merkeze bu yıl içerisinde 80 milyon TL’lik bir sağlık yatırımı yapılacağını söyledi.

Vali Hasan İpek, Sağlık Kompleksinde incelemelerde bulundu. Vali Hasan İpek İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan Sağlık Kompleksi hakkında bilgi aldı. Sinop Valisi Hasan İpek Sağlık Kompleksi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Sinop’ta 20 milyon yatırım bedeli ile yapılan Sağlık Kompleksimizi gezdik. Sağlık Kompleksimizde yeni Sağlık Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Laboratuvarlarımız, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Diş Hastanemiz buraya taşınacak. Sinop’un değişik yerlerinde bulunan Sağlık tesisleri de hastane dışında buraya taşınmış olacak. Hastane inşaatımız devam ediyor. O hastane inşaatımızın da proje bedeli 60 milyon TL yani sadece Sinop merkeze inşallah bu yıl içerisinde 80 milyon TL’lik bir sağlık yatırımı yapmış olacağız. Bunlar da Sinopluların hizmetine girmiş olacak. İnşallah iki aya kadar açacağız. Eksiklikler var onları gördük tespit ettik. Onları da ilgili arkadaşlar gerekli çalışmaları yapacak. Yazın hem Sinop’a gelen misafirlerimiz hem de Sinoplular daha iyi bir ortamda sağlıkla ilgili hizmetleri alacak diye düşünüyorum” dedi.

6 bin 215 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan Sağlık Kompleksi binası 18 bin 392,92 metrekare kapalı alan ve 22 açık 139 kapalı olmak üzere 161 araçlık otoparkla Sinop’a hizmet verecek. Yapılan Sağlık Kompleksinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, KETEM ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığı birimleri tek çatı altında hizmet verecek.
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