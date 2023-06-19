Şirinler depremzede çocukları bekliyor

Düzenlediği etkinlikler ile çocukların yüzünü güldüren Malatya Park AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, Şirinler'i minikler ile buluşturacak.

Şirinler depremzede çocukları bekliyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Düzenlediği etkinlikler ile çocukların yüzünü güldüren Malatya Park AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, Şirinler’i minikler ile buluşturacak.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yaz tatilinin gelmesi ile eğlencenin tadını çıkaran çocuklar için bu seferde ‘Şirinler’ geliyor. Çocukların yaz tatilini doyasıya yaşaması için birçok etkinlik düzenleyen AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada 23 Nisan-25 Nisan arasında 3 gün sürecek etkinlikte her gün 3 seansın olacağı belirtildi.

Eğlenceli müzikler eşliğinde Şirin Baba, Şirine, Güçlü Şirin’in de aralarında bulunduğu çizgi film karakterleri ile oldukça güzel vakit geçirilecek olan etkinliğe tüm çocukların davetli olduğu açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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