Akü şarj istasyonunu faaliyete geçirildi

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırması için akülü tekerlekli sandalyelerin şarj edilebileceği akü şarj istasyonunu faaliyete geçirdi.

Cizre Belediyesinin hazırladığı istasyon hızlandırılmış şarj sistemiyle dolum süresini 45 dakikaya indiren noktalarda engelli vatandaşlar 15-20 dakikalık kısmi dolum yaparak da yollarına devam edebiliyor. Aracını şarj etmek için istasyona gelecek olan engelliler aynı zamanda istenilen herhangi bir tanıtım videosunu ya da hizmeti veren kurumun tanıtım videosunu ve şarj miktarı durum göstergesini de ekranda izleyebilecek. Yolda akülerinin bitmesi endişesini taşıyan engelli vatandaşlara kolaylık sağlayacak projeyle, akülü araç kullanan engellilerin daha rahat yaşamlarını sürdürebilmesi amaçlanmaktadır.