Başkan Arıcan mevlit programına katıldı

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Aile Destek Merkezlerinde düzenlenen mevlit programlarına katıldı.Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bağlı...

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Aile Destek Merkezlerinde düzenlenen mevlit programlarına katıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bağlı Konak, Sur ve Dağkapı Aile Destek Merkezlerinde Berat Kandili nedeniyle düzenlenen mevlit programlarına katıldı. Aile Destek Merkezlerindeki kursiyerlerin okuduğu Kur’an tilaveti ve ilahileri büyük bir titizlikle dinleyen Arıcan, Aile Destek Merkezlerindeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıp, merkezlerdeki eksiklerin tamamlanması için ilgililere talimat verdi.