ŞIRNAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 15:19

Başkan Bedirhanoğlu çalışmaları denetledi

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, şehir merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.Sezonun başlamasıyla birlikte çalışmaları hızlandıran Şırnak Belediyesi, şehrin yeniden inşası kapsamında...

Başkan Bedirhanoğlu çalışmaları denetledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, şehir merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sezonun başlamasıyla birlikte çalışmaları hızlandıran Şırnak Belediyesi, şehrin yeniden inşası kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı. Çalışmalar öncesi proje kapsamındaki alanlarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Belediye birim amirleri ve ilgili firmaların yetkilileriyle sahada incelemelerde bulunan Başkan Bedirhanoğlu, şehri modern alt yapı ve üst yapıyla buluşturmak ve vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri sosyal alanları kente kazandırmak için yetkililere talimat vererek, çalışmaların biran önce başlatılmasını istedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku