Başkan Bedirhanoğlu çalışmaları denetledi

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, şehir merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sezonun başlamasıyla birlikte çalışmaları hızlandıran Şırnak Belediyesi, şehrin yeniden inşası kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı. Çalışmalar öncesi proje kapsamındaki alanlarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Belediye birim amirleri ve ilgili firmaların yetkilileriyle sahada incelemelerde bulunan Başkan Bedirhanoğlu, şehri modern alt yapı ve üst yapıyla buluşturmak ve vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri sosyal alanları kente kazandırmak için yetkililere talimat vererek, çalışmaların biran önce başlatılmasını istedi.