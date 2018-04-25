ŞIRNAK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:56

Başkan Vekili Işıktaş’tan esnaf ziyareti

Şırnak’ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ilçe merkezindeki 3’üncü caddede esnaf ziyareti yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Işıktaş vatandaşın sorununu dinlerken, 3’üncü caddede yapılacak çalışmalar hususunda esnafın...

Başkan Vekili Işıktaş'tan esnaf ziyareti
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Şırnak’ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ilçe merkezindeki 3’üncü caddede esnaf ziyareti yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Işıktaş vatandaşın sorununu dinlerken, 3’üncü caddede yapılacak çalışmalar hususunda esnafın görüşlerini aldı.

3’üncü caddede yapılacak yol ve ışıklandırma çalışmalarının Ramazan bayramından önce mi, ya da sonra mı yapılması sorusunu 3’üncü cadde esnafına soran Işıktaş’a, esnaf bayram sonrasında yapılmasını önerdi. Ramazan ayının son günlerinde caddenin yoğun olduğunu belirten esnaf, çalışmanın olması hususunda işlerinin aksayacağını ve çalışma esnasında vatandaşların alış verişe gelemeyeceklerini söyledi.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş da esnafın önerilerini dikkate alarak, çalışma yürütecek kurumların malzemelerini hazırlamalarını ve Ramazan bayramından hemen sonra çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de 3’üncü cadde esnafına gereken malzemeleri hazırladıktan sonra Ramazan bayramı sonrası çalışmaların başlayacağını ve Kurban Bayramı’na yakın sürede biteceğini söyledi.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sezer Işıktaş’ın esnaf ziyaretine İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanı Emre Ökten, Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Silopi İlçe Başkanı Acil Sarboğa, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu eşlik etti.
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